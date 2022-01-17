Barış Yağcı kimdir, kaç yaşındadır? Hastasını uyutup tecavüz eden Doktor Barış Yağcı kim?
Barış Yağcı kimdir? Hastasını uyutup tecavüz eden sapık doktor Barış Yağcı kim? Uşak’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hastasını ilaçla uyutan ve tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı. Hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyuşturucu ilaca rastlandı. Peki; Barış Yağcı kimdir?
Barış Yağcı kimdir? Uşak'ta hastasını uyutup tecavüz eden doktor Barış Yağcı tutuklandı. Sapık doktorun daha önce kundaklama ve bir hayvanı öldürmekten de ceza aldığı ortaya çıktı. Yeni Asır'da Kazım Yörükçe imzasıyla yayımlanan habere göre; doktor Yağcı, hastasını bayılttıktan sonra tecavüz etti. Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BARIŞ YAĞCI KİMDİR?
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti. Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi. Dr. Yağcı, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.
Olayı görenler zavallı köpeği kanlar içinde can vermiş halde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden, av tüfeğiyle yanına çağırdığı köpeği öldüren kişinin Dr. Yağcı olduğunu belirleyerek kendisini gözaltına aldı.
Doktor Yağcı polisteki ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söyledi.
Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Yağcı, ileriki günlerde ise komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla gözalına alındı. Dr. Yağcı'nın mide bulandıran son vukuatı ise hapse gönderilmesiyle noktalandı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Uşak'ta bir eğlence merkezinde çalışan Yağmur G. rahatsızlananınca Uşak Eğitim Hastanesi'ne başvurdu.
Covid 19 şüphesiyle Pandemi Acil Servisi'ne yönlendirilen kadını muayene eden Doktor Barış Yağcı, odasına aldığı hastasına serum taktırdı ve hap verdi.
İlacın ve alkolün etkisiyle baygın düşen kadın, sabah uyandığında iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu gördü. Tecavüze uğradığını fark eden kadın, kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan odadan ayrıldı.
21 yaşındaki kadın soluğu savcılıkta alarak şikâyette bulundu. Hastaneyi karıştıran tecavüz olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı.
Gözaltına alınan Yağcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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