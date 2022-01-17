Barış Yağcı kimdir, kaç yaşındadır? Hastasını uyutup tecavüz eden Doktor Barış Yağcı kim?

BARIŞ YAĞCI KİMDİR?

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen doktor Barış Yağcı, son vukuatıyla 'pes' dedirtti. Daha önce kavga ettiği komşularının ev ve arabalarını kundaklamak ve alkollü halde av tüfeğiyle sokak köpeğini vurmaktan hakkında işlem yapılan Yağcı, geçtiğimiz günlerde ise bir hastasına kendi odasında tecavüz etmekten çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Görev yaptığı hastanede ve çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı ilk vukuatını 15 Kasım 2020'de gerçekleştirdi. Dr. Yağcı, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş etti.