AK Parti'den batıya demokrasi dersi!
AK Parti, her fırsatta demokrasi ve insan hakları konusunda Türkiye hakkında olumsuz raporlar yayınlayan AB üyesi ülkeler, ABD ve Kanada'ya demokrasi dersi verecek. AK Parti, bu ülkelerin kendi istatistiklerinden yararlanarak hazırladığı insan hakları raporunu önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacak.
AK Parti AR-GE Başkanı Mustafa Şen, yapılan çalışmanın detaylarını anlattı. Şen, batılı bazı ülkelerin sürekli Türkiye ile ilgili raporlar hazırladıklarını, buralarda sürekli haksızlık edildiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda bir tane batı insan hakları gözlem raporu okuyacaksınız. AB ülkeleri, ABD ve Kanada'yı kapsayan bir rapor olacak bu" dedi.
Türkiye hakkında rapor hazırlayan ülkelerin dosyalarının çok daha kabarık olduğu mesajı veren Şen, "Pek çok olumsuz olayda Türkiye'nin istatistikleri onların çeyreği kadar yoktur. Ama onlar sürekli Türkiye'yi dünyanın gözünde kötü göstermeye çalışırlar" diye konuştu.
HİÇ Mİ KENDİNE DÖNÜP BAKMAZ?
Sabah'ın haberine göre Türkiye bir hata yaptıysa 'bu görünmesin' gibi talep ya beklenti içinde olmadıklarını, sadece gerçeklerin yansıtılmasını istedikleri mesajı veren Şen, "Bunları hazırlayanların, ifade edenlerin ahvali nedir? Hiç mi kendine dönüp bakmaz? Hiç mi ayna yoktur kendisinde. Biz de onları dünyaya sunacağız" ifadelerini kullandı.
Şen, raporda neler olacağını da şöyle anlattı:
"Tamamen onların yasal istitastik kurumlarının verilerinden yararlanarak hazırlayacağız raporu. Onlar bize ne kullanıyorsa biz de onu kullanacağız. İslamafobi, ırkçılık...İnsan hakları gözlem raporunda ne varsa onlarında de olacak. Bir şunlara bakın, bir kendinize gelin, ben bendekileri azaltmaya çalışırım hatta sıfırlansın. Ama siz de bir kendinize bakın."
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