AK Parti’den batıya demokrasi dersi!

Şen, raporda neler olacağını da şöyle anlattı:

"Tamamen onların yasal istitastik kurumlarının verilerinden yararlanarak hazırlayacağız raporu. Onlar bize ne kullanıyorsa biz de onu kullanacağız. İslamafobi, ırkçılık...İnsan hakları gözlem raporunda ne varsa onlarında de olacak. Bir şunlara bakın, bir kendinize gelin, ben bendekileri azaltmaya çalışırım hatta sıfırlansın. Ama siz de bir kendinize bakın."