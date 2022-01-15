Son dakika: Karantina rehberi güncellendi: Temaslılar ne kadar izolasyonda kalacak?

"YAKIN TEMASLILAR 10 GÜNE KADAR MASKE, MESAFEYE AZAMİ DİKKAT ETMELİ"

Öte yandan hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş COVID-19 yakın temaslı olan kişiler karantinaya alınmayacak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edecek.

Bu kişilerde semptom gelişmesi durumunda, semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.

Rehberde, karantina uygulanmasa bile kısmi risk nedeniyle yakın temaslı kişilerin 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.