Son dakika: Karantina rehberi güncellendi: Temaslılar ne kadar izolasyonda kalacak?
Son dakika haberine göre karantina ve izolasyon kurallarında Sağlık Bakanlığı güncellemeye gitti. Peki, temaslılar kaç gün izolasyonda kalacak? Temaslıların karantina süresi ne kadar? İşte haberin detayları...
Sağlık Bakanlığınca COVID-19 rehberinin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" bölümüne "Güncel Dönemde COVID-19 İlişkili İzolasyon ve Karantina Uygulamaları" rehberi de eklendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında çarşamba günü düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda karantina ve izolasyon kurallarına ilişkin alınan yeni kararların düzenlendiği rehberde, yüksek riskli gruptaki kişilere bakım verilen alanlarda kalan veya hizmet verenlerin karantina sürelerine de yer verildi.
Buna göre, yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, immunsupresif hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda görev yapan, hatırlatma dozu olmuş veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş COVID-19 yakın temaslı kişiler, karantina uygulanmasa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermeyecek.
BAKIM EVLERİ VE CEZA İNFAZ KURUMU GİBİ ALANLARDA KALAN AŞISIZ TEMASLI KİŞİLER
Yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları gibi yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda kalan ve hizmet veren, hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız COVID-19 temaslısı kişilerin karantina süresi ise 10 gün olacak.
Yüksek riskli kişilere hizmet veren kişiler, 7. günde karantina süreleri sonlanmış olsa bile 10 gün süreyle riskli gruba hizmet vermeyecek.
Ayrıca söz konusu alanlarda kalan veya hizmet verenlerden COVID-19'u asemptomatik veya hafif geçiren kişilerin de izolasyon süresi 10 gün olarak önerildi.
"YAKIN TEMASLILAR 10 GÜNE KADAR MASKE, MESAFEYE AZAMİ DİKKAT ETMELİ"
Öte yandan hatırlama dozu yapılmış veya son 3 ay içinde hastalığı geçirmiş COVID-19 yakın temaslı olan kişiler karantinaya alınmayacak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, kendi semptomlarını da takip ederek günlük yaşamlarına devam edecek.
Bu kişilerde semptom gelişmesi durumunda, semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.
Rehberde, karantina uygulanmasa bile kısmi risk nedeniyle yakın temaslı kişilerin 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.
AŞISIZ TEMASLILARIN KARANTİNASI 7 GÜNDE BİTECEK
Hatırlatma dozu yapılmamış, son 3 ay içinde hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişilerden yakın temaslı olanlar, 7 gün karantinada kalacak.
Karantina süresince semptom gelişmemesi halinde 7'nci günde test vermeden karantina sonlandırılacak.
Karantina boyunca herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise semptom geliştiği gün PCR testi yapılacak.
HAFİF GEÇİRENLERE 7 GÜN KARANTİNA UYGULAMASI
COVID-19'u asemptomatik veya hafif geçirenlerde de aşı durumuna bakılmaksızın semptomları olan kişiler semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan kişiler ise ilk PCR testi için numune alınmasından itibaren 7 gün boyunca izolasyona alınacak. 7. günün sonunda semptomsuz veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu PCR testi yapılmaksızın sonlandırılacak.
Bu kişilerin de kısmi risk nedeniyle 10 güne kadar maske ve mesafeye azami dikkat etmesi önem taşıyor.
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