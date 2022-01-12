Son dakika: Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali açıklaması: Üzüntüyle öğrendik

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Mogadişu şehrinin Waberi mahallesinde, bugün düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.