Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı, var mı? Kabine Toplantısı kararları...

Hafif geçirdiği için teste gitmeyen bir grup bulunduğu gerçeği de olduğunu vurgulayan Yiyit, şöyle devam etti:

"Şu an çok yüksek rakamlarla yürüyoruz. Bunun birinci sebebi Omicron varyantının çok hızlı bulaşıyor olması. İkinci sebebi de alt kırılımlarına bakarsanız vakalarda en büyük grup gençler. Şimdi bir de çocuk yaş grubu eklenmeye başladı. Daha çok hareketli, dinamik ve maske ile mesafe anlamında uyum sağlamada biraz zayıf kaldığımız grubu kastediyoruz. Şu an acil servislerimizde özellikle influenza (grip) çok yüksek başvuru sebebi haline geldi. Maskenin ve mesafenin biraz ihmal edildiği bu sene, geçen yıldan farklı bir yol yürüyüşümüz var. Geçen yıl Kovid dışında başka bir viral enfeksiyonla çok uğraşmıyorduk. Şu an influenza ve diğer virüs enfeksiyonları da hayatımızda. Bunun getirdiği çok yoğun bir dönem yaşıyoruz ve bir kafa karışıklığı var. Hastalarımızın bir kısmı 'Nasıl olsa gribimdir.' diye düşünüyor ama bu bizi yanlış bir yere götürür. Üst solunum yolu enfeksiyon bulgusu gösteren herkesin, Kovid hastasıymış gibi kendisini izole etmesi ve tedbirini almasında fayda var."