Gözler o kararda! Tam kapanma gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasağı olacak mı?
Tam kapanma gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasağı olacak mı? Koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte tam kapanma iddiaları da sık sık gündeme gelmeye başladı. Vaka sayılarında günlük 60 bin barajı geçilmişti. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde sık sık tam kapanma uygulanmış, birçok ilde de hafta sonu yasağı devreye alınmıştı. Peki; 2022 yılında tam kapanma gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir hata sonu yasağı olacak mı?
Tam kapanma gelecek mi? İstanbul, Ankara, İzmir hafta sonu yasağı olacak mı? Tam kapanma iddiaları sosyal medyanın gündemine sık sık geliyor. Koronavirüs vaka sayılarında 60 binin üzerine çıkılmasıyla birlikte tam kapanma olup olmayacağı da araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl uygulanan kapanmalar ve hafta sonu kısıtlamalarının bu yıl olup olmayacağı merak konusu oluyor. Peki, tam kapanma gelecek mi?
TAM KAPANMA GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklamada bulundu. "Vaka sayıları artıyor. Kişisel korunmanın önemi arttı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı" ifadelerini kullanan Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bilim Kurulumuz, salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandı. Toplantımızda alınan kararlar maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.
1. Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.
"KARANTİNA SÜRESİ 7 GÜN OLARAK BELİRLENDİ"
2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.
Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.
3. Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.
"AŞI OLMUŞ KİŞİLER HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYOR"
4. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.
SALGINDAN KORUNMAK İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR
5. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;
A) Kalabalık toplantılar
B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar
C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları
D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.
Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.
"OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK"
6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.
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