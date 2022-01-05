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SON DAKİKA! Alanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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SON DAKİKA! Alanya’da 5,3 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre: Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında sabah saat 06.21'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi.

Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

Vatandaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.

OLUMSUZ İHBAR BULUNMUYOR

Öte yandan, AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.05 06:21:14 35.9962 31.1755 10.8 -.- 5.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.05 05:24:55 34.6498 33.9025 23.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.05 05:23:22 38.3177 28.3902 5.3 -.- 1.3 -.- AZITEPE-ALASEHIR (MANISA) REVIZE01 (2022.01.05 05:23:30)
2022.01.05 04:57:03 38.9708 42.0128 5.2 -.- 3.2 3.3 GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.05 04:32:35 39.1463 41.4115 12.4 -.- 1.1 -.- ASAGIALAGOZ-VARTO (MUS) İlksel
2022.01.05 04:12:04 37.6535 35.5317 8.9 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.01.05 03:19:59 38.4917 39.5733 16.8 -.- 1.3 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.01.05 03:14:38 38.4700 39.1430 5.8 -.- 1.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.01.05 02:07:54 38.0063 29.0518 14.3 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2022.01.05 00:47:51 37.7230 26.8152 10.1 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.05 00:41:36 37.8342 29.4800 5.0 -.- 0.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.01.05 00:30:12 36.4027 27.1243 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.05 00:28:34 37.0442 28.3850 5.0 -.- 1.1 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.04 23:53:32 39.5342 28.5662 5.6 -.- 1.6 -.- CATALCAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.01.04 23:52:26 36.7562 26.9282 145.9 -.- 2.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.04 23:17:48 40.8167 34.8103 8.5 -.- 1.6 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2022.01.04 23:04:37 37.1597 28.6832 8.0 -.- 2.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.04 23:01:38 36.4020 27.1183 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.04 22:57:58 39.4077 26.1797 17.6 -.- 1.6 -.- CANAKKALE-MIDILLI ADASI ARASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.04 21:04:39 40.4543 28.9610 14.2 -.- 1.4 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2022.01.04 20:20:11 41.4042 43.9765 7.8 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel
2022.01.04 20:17:18 37.8377 29.7238 15.4 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.01.04 20:14:38 37.8027 29.7437 5.0 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel

Antalya Alanya’da 5,3 büyüklüğünde deprem! ANTALYA ALANYA'DA 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

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