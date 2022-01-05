SON DAKİKA! Alanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre: Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında sabah saat 06.21'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi.
Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.
Vatandaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.
OLUMSUZ İHBAR BULUNMUYOR
Öte yandan, AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.01.05 06:21:14 35.9962 31.1755 10.8 -.- 5.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.05 05:24:55 34.6498 33.9025 23.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.05 05:23:22 38.3177 28.3902 5.3 -.- 1.3 -.- AZITEPE-ALASEHIR (MANISA) REVIZE01 (2022.01.05 05:23:30)
2022.01.05 04:57:03 38.9708 42.0128 5.2 -.- 3.2 3.3 GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.05 04:32:35 39.1463 41.4115 12.4 -.- 1.1 -.- ASAGIALAGOZ-VARTO (MUS) İlksel
2022.01.05 04:12:04 37.6535 35.5317 8.9 -.- 1.4 -.- KOPRUCUK-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.01.05 03:19:59 38.4917 39.5733 16.8 -.- 1.3 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.01.05 03:14:38 38.4700 39.1430 5.8 -.- 1.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.01.05 02:07:54 38.0063 29.0518 14.3 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2022.01.05 00:47:51 37.7230 26.8152 10.1 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.05 00:41:36 37.8342 29.4800 5.0 -.- 0.8 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2022.01.05 00:30:12 36.4027 27.1243 5.0 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.05 00:28:34 37.0442 28.3850 5.0 -.- 1.1 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.04 23:53:32 39.5342 28.5662 5.6 -.- 1.6 -.- CATALCAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.01.04 23:52:26 36.7562 26.9282 145.9 -.- 2.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.04 23:17:48 40.8167 34.8103 8.5 -.- 1.6 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2022.01.04 23:04:37 37.1597 28.6832 8.0 -.- 2.5 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.04 23:01:38 36.4020 27.1183 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.04 22:57:58 39.4077 26.1797 17.6 -.- 1.6 -.- CANAKKALE-MIDILLI ADASI ARASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.04 21:04:39 40.4543 28.9610 14.2 -.- 1.4 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2022.01.04 20:20:11 41.4042 43.9765 7.8 -.- 2.9 -.- GURCISTAN İlksel
2022.01.04 20:17:18 37.8377 29.7238 15.4 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2022.01.04 20:14:38 37.8027 29.7437 5.0 -.- 1.5 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...
- 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...
- Özel okullara ne kadar, kaç TL zam gelecek? Özel okullara zam geldi mi? TÖZOK'tan açıklama geldi...
- Sigara zamlı güncel fiyat listesi: Sigaraya 4 TL zam! Sigaraya zam geldi mi, ne kadar? Winston, Camel, Kent, HD sigaralar...
- 2022 sözleşmeli er alımı ne zaman? MSB KKK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte tarihler...
- MEB duyurdu! Binlerce öğrencinin hesabına yatacak! 1.400 ile 2.125 TL arasında ödeme! Asgari ücret zammı sonrasında...
- Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları Ocak'ta yatacak mı?
- Yeni yıl için tavan ücreti belli oldu! 1 yıl çalışan 10.800 TL ödeme alacak! 2022 Kıdem tazminatı hesaplama nereden, nasıl yapılır?
- Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Masumlar Apartmanı neden yok, final mi yaptı? 4 Ocak TRT 1 yayın akışı...
- Destan bu akşam neden yok, final mi yaptı? Destan yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 4 Ocak ATV yayın akışı...
- Pandemi 4. faz ödemeleri var mı, ne zaman? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? Pandemi 4. faz ödemesi E Devlet başvuru sonucu sorgulama ekranı...
- BİLSEM 2022 sınav takvimi açıklandı mı? 1,2,3,4. sınıf BİLSEM başvuruları ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM takvimi...