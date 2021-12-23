Trabzon ve Rize'de okullar yarın tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma Trabzon'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından kar yağışının etkili olacağını duyurmuştu. Bazı illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de okullar yarın tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma Trabzon'da okullar tatil mi? Valilik açıklaması...

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sivas, Bolu, Karabük ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.