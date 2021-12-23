Trabzon ve Rize'de okullar yarın tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma Trabzon'da okullar tatil mi? Valilik açıklaması...
Trabzon ve Rize'de okullar yarın tatil olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Trabzon ve Rize'de okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de okullar yarın tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma Trabzon'da okullar tatil mi? Valilik açıklaması...
Trabzon ve Rize'de okullar yarın tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma Trabzon'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmasının ardından kar yağışının etkili olacağını duyurmuştu. Bazı illerden kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de okullar yarın tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma Trabzon'da okullar tatil mi? Valilik açıklaması...
METEOROLOJİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sivas, Bolu, Karabük ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Trabzon'da 23 Aralık Perşembe günü (yarın) il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Trabzon'da yarın (24 Aralık Cuma) okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Trabzon Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
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- Trabzon ve Rize'de okullar yarın tatil olacak mı? 24 Aralık Cuma Trabzon'da okullar tatil mi? Valilik açıklaması...
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