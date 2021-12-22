CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Noel yemeği sosyal medyada gündem oldu! Neler var neler...

BÜTÇE REVİZYONU İSTEDİ

Bütçeden şikayetçi olduğu konuşmasında '15 milyar' kadar zararda olduklarını öne süren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı

"1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen. Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariki yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz."

NOEL YEMEĞİ MENÜSÜ

Bu konuşmasından kısa bir süre sonra Hıristiyan toplumunun temsilcilerine Noel yemeği veren İmamoğlu'nun menüsü sosyal medyada gündem oldu. "Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule" gibi yemeklerin bulunduğu menü çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.