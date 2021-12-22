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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Noel yemeği sosyal medyada gündem oldu! Neler var neler...

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Noel yemeği sosyal medyada gündem oldu! Neler var neler...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Noel yemeğiyle sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz dönemde bütçeye revizyon isteyen ve yaklaşık 15 milyar zararda olduklarını açıklayan İmamoğlu'nun Noel menüsü vatandaşların tepkisine neden oldu. Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule gibi yemeklerin bulunduğu menü, İmamoğlu'nun 'bütçe' açıklamalarıyla çelişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde zabıtalarla buluştuğu programda bütçenin yetersizliğinden yakındığı bir konuşma yapmıştı.

Bu konuşmanın üzerine verdiği Noel yemeğindeki menü sosyal medyada gündem olan İmamoğlu, sert tepki aldı.

BÜTÇE REVİZYONU İSTEDİ

Bütçeden şikayetçi olduğu konuşmasında '15 milyar' kadar zararda olduklarını öne süren İmamoğlu şu ifadeleri kullanmıştı

"1-2 hafta önce yaptığımız hesaplamalarla bize olan yükü 15 milyar lirayı aşan bir yük olarak hesapladık 2022 bütçesini. Bir revizyon bütçe zorunluluğumuz var acilen. Bizim yeni bir revizyon bütçe yapmamız lazım mal tedariki yapamıyoruz, ihale yapamıyoruz."

NOEL YEMEĞİ MENÜSÜ

Bu konuşmasından kısa bir süre sonra Hıristiyan toplumunun temsilcilerine Noel yemeği veren İmamoğlu'nun menüsü sosyal medyada gündem oldu. "Portakal soslu karides, kabak çiçeği dolması, pirinç yufkasında kinoa tabule" gibi yemeklerin bulunduğu menü çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki gördü.

"AÇLIK EDEBİYATININ ARDINDAN BU MENÜ"

Gazeteci Zafer Şahin CHP'li ismin lüks davetini, "Portakal Soslu Karides! İstanbul'da bir Noel yemeğinin menüsü. Organizasyon doğru...Yapılması iyi olmuş. Ama o kadar açlık edebiyatının ardından bu menü!! Bilemedim şimdi" ifadeleriyle yorumladı.

İSTANBUL NİMET NİMET

Türkiye-Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene de, "Paris Belediyesi bile "portakal soslu karides" ile Noel kutlamıyor... İstanbul nimet nimet!" değerlendirmesinde bulundu.

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