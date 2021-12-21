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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı?

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Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Zonguldak Karadeniz Ereğli’de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli’de okullar tatil olacak mı?

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk hava dalgasının yurda girişi yapmasının ardından kar yağışı da etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca bazı illerden tatil haberleri gelmeye başladı. İşte, Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı?

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bartın ve Zonguldak'ta yaşanan yoğun kar yağışı sonucu vatandaşlar yarın Bartın ve Zonguldak'ta okullar tatil mi edildi diye araştırma yapıyor. İşte, Zonguldak Karadeniz Ereğli'de okullar tatili mi? 20 Aralık Çarşamba Karadeniz Ereğli'de okullar tatil olacak mı?

YARIN BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.

YARIN ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden dolayı okullar bir gün süreyle tatil edildi.Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur" denildi.

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