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Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Zonguldak ve Bartın’da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak’ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde yoğun kar yağışı görüleceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca veli ve öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ka yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Zonguldak ve Bartın'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler Valilikler tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

ZONGULDAK-BARTIN'DA YARIN 22 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.

Zonguldak'ta okulların tatil olacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

AMASRA'DA UZAKTAN EĞİTİM

Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

KONYA'DA 22 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da 20-21 Aralık tarihlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullar tatil edilmişti. Okulların yarın da tatil olup olmadığı ilerleyen saatlerde valilik açıklamasının ardından netlik kazanacak.

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