Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ka yağışının etkili olduğu iller arasında yer alan Zonguldak ve Bartın'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Gözler Valilikler tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Zonguldak ve Bartın'da yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Zonguldak'ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...

ZONGULDAK-BARTIN'DA YARIN 22 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.