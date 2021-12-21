Milli Savunma Bakanlığından Kanlı Noel paylaşımı: 364 Kıbrıs Türkü için anma mesajı

Mesajda, "Kanlı Noel'in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" denildi.

Paylaşılan görselde ise, 58 yıl önce EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı belirtilerek, "58 yıl önce Kıbrıs'ta insanlık katledildi. Kanlı Noel'de barbarca ve vahşice katledilen Kıbrıs Türkü'nü unutmadık" ifadelerine yer verildi.