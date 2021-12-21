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Milli Savunma Bakanlığından Kanlı Noel paylaşımı: 364 Kıbrıs Türkü için anma mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2021
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Milli Savunma Bakanlığından Kanlı Noel paylaşımı: 364 Kıbrıs Türkü için anma mesajı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' olarak geçen 21 Aralık saldırılarında şehit olan 364 Kıbrıs Türkü için anma mesajı yayımladı.

Bakanlık Twitter hesabından, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen katliamın 58'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kanlı Noel'in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" denildi.

Paylaşılan görselde ise, 58 yıl önce EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı belirtilerek, "58 yıl önce Kıbrıs'ta insanlık katledildi. Kanlı Noel'de barbarca ve vahşice katledilen Kıbrıs Türkü'nü unutmadık" ifadelerine yer verildi.

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