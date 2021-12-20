20 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AGİ için gözler bu zirvede! Başkan Erdoğan'dan Bakan Vedat Bilgin ve Bakan Nureddin Nebati ile görüşecek

Son dakika: AGİ için gözler bu zirvede! Başkan Erdoğan'dan Bakan Vedat Bilgin ve Bakan Nureddin Nebati ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
ABONE OL
Son dakika: AGİ için gözler bu zirvede! Başkan Erdoğan’dan Bakan Vedat Bilgin ve Bakan Nureddin Nebati ile görüşecek

Son dakikaka haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek. Öte yandan 2021 yılının son Kabine Toplantısı'nda en önemli gündem ise ekonomide yaşanan son gelişmeler ve memur-emekli maaşlarına yapılacak zam oranı olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası, asgari geçim indirimiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.

VERGİ MUAFİYETİ GENİŞLEYEBİLİR!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletebileceğini söyleyerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak.' açıklamasında bulundu.

YILIN SON KABİNE TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 20 Aralık tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Yılın son Kabine Toplantısı'ndaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan yıllık artış olacak.

EKONOMİK GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLECEK
Masada özellikle ekonomi ağırlıklı konular yer alırken, son günlerde yaşanan döviz kurlarındaki artış da Kabine'de değerlendirilecek konular arasında yer alıyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın aldığı kararlar da Kabine'de değerlendirilecek.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI VE STOKÇULUKLA MÜCADELE
Yine yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele Kabine'nin ana gündem maddelerinden biri olacak.

Alınan tedbirler ve alınabilecek olan yeni tedbirler masaya yatırılacak.


Memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Kabine ekonomi gündemiyle toplanıyor KABİNE EKONOMİ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA