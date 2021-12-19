İstanbul’a kar yağacak mı? MGM 5 günlük hava durumu İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yeni hafta havanın nasıl olacağına ilişkin tahminlerde bulundu. Tahminlere göre; yeni haftada birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava devam edecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının Marmara'da devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki; İstanbul kar yağışı ne zaman?