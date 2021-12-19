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İstanbul’a kar yağacak mı? MGM 5 günlük hava durumu İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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İstanbul’a kar yağacak mı? MGM 5 günlük hava durumu İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul’a kar yağacak mı? Yurdun birçok bölgesinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yeni haftada Türkiye’nin birçok bölgesinde karlı ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışının İstanbul’da olup olmayacağı araştırılıyor. Peki; İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman? İşte; Meteoroloji 5 günlük hava durumu!

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yeni hafta havanın nasıl olacağına ilişkin tahminlerde bulundu. Tahminlere göre; yeni haftada birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava devam edecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının Marmara'da devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki; İstanbul kar yağışı ne zaman?

İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

İstanbul'da 5 gün boyunca herhangi bir kar yağışı beklenmiyor. Pazar günü çok bulutlu olan hava, Pazartesi ve Salı günü yağmurlu olacak. Çarşamba günü sıcaklıklar en düşük 0 dereceye kadar düşecek ancak herhangi bir kar yağışı beklenmiyor.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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