Kar ve sağanakların artışıyla Sibirya soğuğu gelecek!! Hava sıcaklığı eksi 20 derece olacak! İşte 5 günlük hava durumu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kütahya ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli'nin 700-800 m üzeri yüksek kesimleri ile Muğla'nın 900 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.