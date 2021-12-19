Kar ve sağanakların artışıyla Sibirya soğuğu gelecek!! Hava sıcaklığı eksi 20 derece olacak! İşte 5 günlük hava durumu
Kar ve sağanak yağışların başlamasıyla yurdun büyük bir bölümünde hayat şartları zorlaştı. Yoğun kar yağışı doğu bölgelerinde birçok köyün yolu kapanırken ülkenin batısında ise kazalara sebebiyet verdi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile kar uyarısı gelmeye devam etti. Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarılarda hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi göreceği yer açıklandı. Peki hangi illere kar yağacak? İşte Eksi 20 derece olacak il...
Hava sıcaklıklarının düşmeye devam edeceği açıklandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada kar ve sağanak yağışların görüleceği iller açıklandı. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken, perşembe gününden itibaren bazı bölgelerde sıcaklıkların -20'nin de altına inmesi bekleniyor.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Bugün, Marmara'nın batı kesimleri haricinde tüm illerde yağış bekleniyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Isparta, Burdur ve Erzincan'da kar yağışının kuvvetli olacağı ifade ediliyor.
HAFTANIN İLK GÜNÜ YAĞIŞLI GEÇECEK
Haftanın ilk gününde Ege ve Akdeniz'in batı bölgeleri hariç yurt genelinde yağışlar etkisini sürdürecek. Marmara'nın güneyi ve güneydoğusu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Erzurum ve Van bölgelerinde kar yağışının kuvvetli olacağı belirtiliyor.
SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK
Yağışlar Salı günü etkisini azaltacak. Soğuk hava devam edecek.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKTA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Çarşamba günü ise sıcaklıklarda düşüş olacak. Termometreler gece saatlerinde Doğu Anadolu'da -16'yı, İç Anadolu'da -10'u gösterecek. Karadeniz'in kıyı kesimleri ile güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı zayıf da olsa aralıklarla görülecek.
GÜNDÜZ BİLE -20'Yİ GÖRECEK
Perşembe günü ise yağış etkisini tamamen kaybetse de, hava sıcaklığı daha da düşecek. Bazı bölgelerde sıcaklıkların -20'nin de altına inmesi bekleniyor.
AKOM'DAN UYARI
İstanbul için kar yağışı uyarısı da AKOM'dan yapıldı. AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi; Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinden etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu ve Güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Sakarya ve Kocaeli'nin yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu,
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kütahya ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli'nin 700-800 m üzeri yüksek kesimleri ile Muğla'nın 900 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 6°C
Çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri ile Antalya'nın yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde, Mersin ile Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli sağanak şeklinde etkli olması bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde, doğu kıyılarında kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ÇORUM °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışı şeklinde görülmesi, Bingöl, Muş, Bitlis çevrelerinde kuvvetli yağmur, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri (900 metre ve üzeri) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KAR DOĞU'DA
Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan'da kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da gece etkili olan kar, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Kent merkezini beyaza bürüyen kar sebebiyle, sabah işe giden vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Yüksek kesimlerde yağış yoğunluğu devam ederken park halindeki araçlar ile parklar karla kaplandı.
ARDAHAN
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili olmaya başladı.
Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yollarında ekipler karla mücadele çalışması başlattı.
ERZİNCAN
Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde etkisini artıran kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için yüksek kesimlerde iş makinelerinin desteğiyle çalışma yürütüyor.
Trafik polisleri de tır, çekici gibi ağır tonajlı araçların sürücülerine dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
KARS
Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesi de kar nedeniyle beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi ikinci etap pistlerinde 35 santimetreye ulaştı.
Kuşlar ile sokak hayvanları kar örtüsünün altında yiyecek bulmaya çalıştı.
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