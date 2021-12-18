17/25 Aralık kumpası işte böyle bozuldu! Alçak darbe girişimini şehit çocukları bozdu

Türk siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 17-25 Aralık sürecini en yakın tanıklarından dönemin İstanbul Emniyet Müdürü AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok anlattı. Altınok, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam duruşu ile aşılabildiğini, buradaki başarının FETÖ'nün 15 Temmuz'da arzu ettiğini elde edememesini sağladığını belirtti. Altınok, 17-25 Aralık sürecini SABAH'a şöyle anlattı:

-KUMPAS OLDUĞUNU HEMEN ANLADIM: 17 Aralık yaşandığında Aksaray valisiydim. Bakan çocukları, işadamları, siyasetçiler hepsi bir araya getirilmişti. Yapılan "Türkiye'de yolsuzluk yapılıyor" algısı yaratmaya dönüktü. Ankara'ya geldim. Arkadaşlar ile gelişmeleri değerlendirdik.



-SABAHA KARŞI GELEN TELEFON: Görüşmelerden sonra Aksaray'a geri döndüm. Saat gece 3'tü. Birkaç saat uyudum Efkan Bey'in (Efkan Ala) özel kalemi arayıp Ankara'ya çağırdı.