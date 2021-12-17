Son dakika: Yargıtay ve Danıştay’ın yeni üyeleri belirlendi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay ve Danıştay'da boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için Genel Kurul'da bir araya geldi. Buna göre Genel Kurul'da Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 yeni üye seçildi. Yargıtay'da 22, Danıştay'da 8 üyenin görev süreleri aralıklarıyla Aralık 2021 itibariyle son buldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu da, Yargıtay ve Danıştay'da boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için çalışmalarına geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Buna göre, HSK Genel Kurul toplantısında Yargıtay ve Danıştay'a üye seçiminin masaya yatırıldığı ve yeni üyelerin belirlendiği öğrenildi.

İŞTE YENİ YARGITAY ÜYELERİ

İşte HSK Genel Kurulunda görüşülen ve Yargıtay'da görev süresi sona eren 22 üyenin yerine belirlenen yeni 11 üyenin isim listesi:

"Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Demir, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Haşim Bardakçı, Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, İstanbul BAM Daire Başkanı Selma Betin, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, İstanbul BAM Daire Başkanı Nilgün Şener, Ankara BAM Daire Başkanı Beytullah METİN, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Anayasa Mahkemesi Baş Raportörü Aydın Şimşek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş"

İŞTE YENİ DANIŞTAY ÜYELERİ

Danıştay Başkanlığı da, 12 yıllık görev süresi sona eren isimleri Adalet Bakanlığına bildirmişti. Buna göre, bugün yapılan HSK Genel Kurulunda yeni Danıştay üyeleri belirlendi. Bu kapsamda, Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.

BİR ÜYEYİ CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

HSK, Danıştay'da 90 ve Yargıtay'da 200 kadro sayısına ulaşılması hedefi doğrultusunda emekli olan her iki üyenin yerine bir üye belirlemiş oldu. Danıştay'da emekli olan 8 üyenin yerine 3 üye HSK tarafından belirlenirken, bir üyeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atayacak.