Kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu kar yağışı başladı mı? 17 Aralık İstanbul hava raporu!
Kar ne zaman yağacak? 17 Aralık İstanbul hava raporu arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul hava durumuna göre kar yağışının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. Hava durumuna göre İstanbul’da kar yağışı olup olmayacağı sorgulanıyor. İstanbul Valiliği’nden yapılan uyarının ardından gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiği hava durumu raporlarına çevrildi. Peki, İstanbul’da 5 günlük hava durumu nasıl?
İstanbul 5 günlük hava durumu kar yağışı! Kar ne zaman yağacak? 17 Aralık İstanbul hava raporuna göre İstanbul kar yağışı merak ediliyor. Valilik tarafından yapılan uyarıya göre; 16-21 Aralık tarihlerinde beklenen hava durumu hakkında bilgi verildi. Bazı ilçelerde karla karışık yağmur başlarken, kar yağışının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih geldi.
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
16.12.2021 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
17.12.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Silivri, Çatalca, Arnavutköy) yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
18.12.2021 Cumartesi: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, batı ilçelerinin (Başakşehir, Çatalca, Silivri) ve ilin yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
19.12.2021 Pazar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, batı ilçelerinin (Arnavutköy, Çatalca, Silivri) karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
20.12.2021 Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
21.12.2021 Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI YAĞMASI BEKLENEN İLLER LİSTESİ
Cuma günü başlaması beklenen kar yağışı cumartesi ve pazar günü de etkili olacak.
Meteoroloji raporuna göre; aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 47 ilde kar yağışının etkili olacak. Kar yağışı beklenen iller şöyle:
Erzurum, Konya, Kocaeli, Yozgat, Bursa, Kastamonu, Balıkesir, Ağrı, Sakarya, Ardahan, Bilecik, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kars, Isparta, Tunceli, Bolu, Uşak, Karabük, Kırıkkale, Nevşehir, Muş, Aksaray, Karaman, Çorum, Amasya, Sivas, Malatya, Gümüşhane, Bayburt, Kırşehir, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tokat, Şırnak, Hakkari, Van, Çankırı, Amasya, Iğdır, Niğde, Kayseri.
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