Kar ne zaman yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu kar yağışı başladı mı? 17 Aralık İstanbul hava raporu!

İstanbul 5 günlük hava durumu kar yağışı! Kar ne zaman yağacak? 17 Aralık İstanbul hava raporuna göre İstanbul kar yağışı merak ediliyor. Valilik tarafından yapılan uyarıya göre; 16-21 Aralık tarihlerinde beklenen hava durumu hakkında bilgi verildi. Bazı ilçelerde karla karışık yağmur başlarken, kar yağışının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih geldi.