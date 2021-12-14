İstanbul’da trafik çilesi! Milyonlarca vatandaş yolda kaldı

Özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Kartal'da trafik akıcı seyrederken, Maltepe İdealtepe'de her iki yönde de yoğun trafik sürücülere zor anlar yaşatıyor.