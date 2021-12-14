Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Gülçin Ergül’ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazasında hayatını kaybetti

ERDAL ŞEYDA LAFÇI KİMDİR?

Erdal Şeyda Lafçı ile arkadaş olan Gülçin Ergül, geçtiğimiz mayıs ayında Lafçı ile ilişkisini duyurmuştu. Erdal Şeyda Lafçı'nın internet üzerinden hayat hikayesi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. İş insanı olan Lafçı'nın teksil işi ile uğraştığı biliniyor.