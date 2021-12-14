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Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazasında hayatını kaybetti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2021
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Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Gülçin Ergül’ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazasında hayatını kaybetti

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı trafik kazası geçirdi. Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü Erdal Şeyda Lavçı hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından Erdal Şeyda Lafçı'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kimdir? İşte haberin detayları...

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün de içinde bulunduğu otomobi, bir tırın dorsesine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Şarkıcı Gülçin Ergül hafif yaralandı, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Peki, Gülçin Ergül'ün sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kimdir? İşte ayrıntılar...

GÜLÇİN ERGÜL TRAFİK KAZASI OLAYI NEDİR?

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ERDAL ŞEYDA LAFÇI KİMDİR?

Erdal Şeyda Lafçı ile arkadaş olan Gülçin Ergül, geçtiğimiz mayıs ayında Lafçı ile ilişkisini duyurmuştu. Erdal Şeyda Lafçı'nın internet üzerinden hayat hikayesi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. İş insanı olan Lafçı'nın teksil işi ile uğraştığı biliniyor.

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