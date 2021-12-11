Son dakika haberi: TSK’dan Sincar’a hava harekatı! Çok sayıda terörist öldürüldü

SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde başlattığı hava destekli kara harekatları devam ederken, kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde Hanesor köyünde sözde Sincar Halk Meclisi eşbaşkan Mervan Bedel'in SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede bir operasyon daha yapıldı.



