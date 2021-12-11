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Son dakika haberi: TSK'dan Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist öldürüldü

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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Son dakika haberi: TSK’dan Sincar’a hava harekatı! Çok sayıda terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre; TSK, Kuzey Irak’ın Sincar bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait sözde halk meclisini vurdu. Diyarbakır’dan kalkan F-16 uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekatında çok sayıda PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesinde başlattığı hava destekli kara harekatları devam ederken, kuzey Irak'ın Sincar bölgesinde Hanesor köyünde sözde Sincar Halk Meclisi eşbaşkan Mervan Bedel'in SİHA tarafından yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede bir operasyon daha yapıldı.

Sincar bölgesinde İHA'larca yapılan keşif çalışmalarında, Hanesor'da YPG/PKK'nın sözde Halk Meclisi karargahı tespit edildi.

Alınan görüntüler üzerine, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan F16 savaş uçakları havalandı.

Koordinatları verilen sözde halk meclisi uçaklar tarafından akıllı yerli mühimmat kullanılarak vuruldu.

Bina büyük oranda yıkılırken, çok sayıda teröristin etkisiz hale geldiği belirtiliyor.

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20 PKK’lı terörist öldürüldü

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