Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Kayseri’ye müjde! YHT hattına dahil ediyoruz

YÜZDE 180 ARTIŞ

Milletin yarım asırlık hayali, yüksek hızlı tren hatlarını bir bir inşa ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2003 sonrasında başlatılan demiryolu seferberliği ile bin 213 kilometresi Yüksek Hızlı Tren olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometrelik yeni hat yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2003 yılına dek el değmeyen demir yollarının tamamını 19 yılda yeniledik. Bugün 12 bin 803 kilometrelik demiryolu ağında işletmecilik yapıyoruz. 50 yıldır el değmeyen demiryollarının tamamını elden geçirdik ve yeniledik. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlarımızı yüzde 172, elektrikli hatlarımızı ise yüzde 180 artırdık. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan YHT işletmeciliği ile tanıştırdık. 2009 yılında hizmete başlayan Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının sonrasında Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları takip etti. YHT ulaşımını '4 destinasyonda 13 il' ile ülke nüfusunun yüzde 44'üne ulaştırdık. Bugüne kadar yaklaşık 69 milyon yolcu YHT ile seyahat etti. Hızlı Tren çalışmalarımızı burada bırakmadık. Yurdumuzun dört yanında çok önemli güzergâhlarda yaklaşık 4 bin kilometrelik hatta çalışmalarımıza devam ediyoruz."