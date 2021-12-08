Darbeci amirallerin WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: Borsa kapanmadan beni de dahil et

Duyurumuzdan 'DARBE VE VESAYET GİBİ' zırva anlamlar çıkaranlara inat bu duyumuzu hayatım boyunca her gün imzalar ve savunurum" ifadelerini kullandı. Emekli amiral Taner Balkış ise, Ergun beni dahil etmemişsin çok üzüldüm borsa kapanmadan bu listeye beni dahil et" şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.

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