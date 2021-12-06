Emel Yıldırım kimdir, neden öldü? Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından Emel Yıldırım'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Emel Yıldırım kimdir? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte haberin detayları...

EMEL YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

EMEL YILDIRIM KİMDİR?

Emel Yıldırım'ın biyografisi hakkında internette herhangi bir bilgi bulunmuyor. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yıldırım'ın bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu biliniyor.