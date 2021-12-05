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Son dakika: Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini bombaladı! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Son dakika: Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini bombaladı! Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör inlerinin bombalandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Mehmetçik, Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

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