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MSB'den GÖKTÜRK-1 uydusu paylaşımı! "Gözümüz oldu"

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Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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MSB’den GÖKTÜRK-1 uydusu paylaşımı! Gözümüz oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), GÖKTÜRK-1 uydusunun, uzaya fırlatılmasının 5. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı. Paylaşımda, "5 yıl önce bugün uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki gözümüz oldu." ifadeleri yer aldı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "5 yıl önce bugün uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-1 uydusu uzaydaki gözümüz oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan grafikte ise uydunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Keşif Uydu Tabur Komutanlığı personelince komuta edildiği bilgisi ile uyduya ilişkin teknik bilgilere yer verildi.

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