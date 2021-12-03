Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Ukrayna krizi, Türkiye- Rusya ilişkileri, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye ve Libya ele alındı.
Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.
PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
ELE ALINAN KONULAR
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLARI BİR ARAYA GELMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsveç'te bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, "Stockholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la ikili ilişkilerimiz ile Suriye, Libya, Ukrayna ve Kafkasya dahil bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Çavuşoğlu ve Lavrov'un ikili konularda birbirlerini bilgilendirdikleri belirtildi.
Açıklamada, "Bakanlar, iki ülkenin, Transkafkasya'daki durumun daha da istikrara kavuşturulması da dahil olmak üzere bölgesel konulardaki adımlarının koordinasyonunu istişare etti. İki bakan, Bosna'da çözüm sürecini kolaylaştıracak olası ortak adımları ele aldı. Suriye, Libya ve Ukrayna gibi uluslararası gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.
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