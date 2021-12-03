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Son dakika: Anadolu yakasındaki suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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Son dakika: Anadolu yakasındaki suç örgütüne operasyon: 15 şüpheli gözaltında

Son dakika: haberine göre Anadolu yakasında faaliyet gösteren organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekiplerince ortaklaşa başlatılan çalışmalar kapsamında, Anadolu yakasında gasp, adam öldürme eylemlerinde bulunan bir suç örgütünü çökertmeye yönelik operasyon düzenlendi. Suç örgütüne yönelik tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

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