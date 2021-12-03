Balıkesirli Sevim Yıldız’ın hayali gerçek oldu! Başkan Erdoğan’la görüştü

'KOŞTURACAĞIM SENİN İÇİN'

Erdoğan'ın "Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." sözleri üzerine Yıldız, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım." diye konuştu.

Başkan Erdoğan ile görüşmesi üzerine "Nur geldi yüzümüze" ifadelerini kullanan Yıldız, "Yücel Başkanımızdan memnunuz. İsmail Avcu da her dediklerimizi yapıyor, AK Partililerin hepsinden, milletvekillerimizden memnunuz." dedi.