Balıkesirli Sevim Yıldız'ın hayali gerçek oldu! Başkan Erdoğan'la görüştü
Bir program için Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmek istediğini söyleyen 68 yaşındaki Sevim Yıldız'ın hayali gerçek oldu. Yıldız, Başkan Erdoğan'a telefonda "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım" dedi.
Sevim Yıldız, bir program dolayısıyla Balıkesir'de bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanına gelerek Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini, onunla telefonda görüşmek istediğini söyledi.Bunun üzerine Başkan Erdoğan'ı arayan Yıldırım, Sevim Yıldız ile Başkan Erdoğan'ı telefonda buluşturdu.
Başkan Erdoğan'ın cuma tebriğinde bulunduğu ve hatrını sorduğu Yıldız, "Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Allah bizden alsın ömrü, sana versin. Başımızdan eksik olma." dedi.
'KOŞTURACAĞIM SENİN İÇİN'
Erdoğan'ın "Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." sözleri üzerine Yıldız, "Koşturacağım senin için 2023'te. Sabaha, akşama kadar uyumayacağım." diye konuştu.
Başkan Erdoğan ile görüşmesi üzerine "Nur geldi yüzümüze" ifadelerini kullanan Yıldız, "Yücel Başkanımızdan memnunuz. İsmail Avcu da her dediklerimizi yapıyor, AK Partililerin hepsinden, milletvekillerimizden memnunuz." dedi.
'BİR DAHA BÖYLE BİR LİDER GELMEZ'
Yıldız, telefon görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah başımızdan eksik etmesin. Bir daha böyle lider gelmez. Öbürleri iki kuzuyu güdemezler. Allah bana uzun ömür verdikçe ona dua edeceğim. Benden alsın ona versin ömrümü.
Başımızdan eksik olursa bu iş biter. Suriye'den beter olur bura. Adam lider. Anasının karnından bir daha böyle çıkmaz kimse. Allah uzun uzun ömür versin, ölene kadar bizim başımızda dursun. Allah razı olsun ondan." ifadesini kullandı.
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