02 Aralık 2021, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 2 Aralık Perşembe vaka ve vefat sayıları

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 2 Aralık Perşembe vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını açıkladı. Peki, 2 Aralık Perşembe günü kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayata veda etti? İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını açıkladı.

VAKA VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." dedi.

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GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

1 ARALIK KOVİD-19 TABLOSU

30 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

29 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

28 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

27 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

26 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

25 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

24 KASIM KOVİD-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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