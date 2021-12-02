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3 Aralık Engelliler Günü tatil mi? Engelliler Günü okullar tatil mi, açık mı? Engelli memurlar izinli mi?

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Giriş Tarihi: 02.12.2021
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3 Aralık Engelliler Günü tatil mi? Engelliler Günü okullar tatil mi, açık mı? Engelli memurlar izinli mi?

3 Aralık Engelliler Günü tatil mi? Engelliler Günü okullar tatil mi, açık mı? Engelliler Günü kimlere tatil? Engellilere yönelik bir gün olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde birçok etkinlikler düzenlenecek. Dünya üzerindeki tüm engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için, Dünya Engelliler Günü kutlanıyor. Engellilerin sorunlarının dile getirildiği bu anlamlı günde; 3 Aralık Engelliler Günü tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; Engelliler Günü’nde okullar tatil mi? Engelli memurlar izinli mi?

3 Aralık Engelliler Günü tatil mi? Engelliler Günü okullar tatil mi, açık mı? Engelli memurların izinli olup olmadığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Engelli vatandaşların bu anlamlı günde sorunları dile getiriliyor ve onları daha iyi anlamak mümkün olabiliyor. Bu sorunları gündeme getirmek için tüm dünyada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ilan ediliyor. Peki; 3 Aralık Engelliler Günü tatil mi?

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ TATİL Mİ?

Engelliler Gününde memurların izinli olup olmadığı 3 Aralık öncesi gündeme geldi.

3 Aralık 2002 tarihli ve 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi'nin 3'üncü maddesi uyarınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"nde kamuda görev yapan tüm engelli personel idari izinli sayılmaktadır.

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışanlar ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi daha önceden yayınlanmıştı.

Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.

Bu bağlamda; yarın yani 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Genelge hükmü gereğince kamuda çalışan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır.

Ancak okullar için alınmış herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

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