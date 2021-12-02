3 Aralık Engelliler Günü tatil mi? Engelliler Günü okullar tatil mi, açık mı? Engelli memurlar izinli mi?

3 ARALIK ENGELLİLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli olarak çalışanlar ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi daha önceden yayınlanmıştı.

Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.

Bu bağlamda; yarın yani 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, Genelge hükmü gereğince kamuda çalışan tüm engelliler idari izinli sayılacaktır.