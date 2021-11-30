Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda bazı dönemlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Tam normalleşme sürecine geçilmesinin ardından sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte gözler sokağa çıkma kısıtlamasına çevrildi. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık 2021 Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Yeni yıl kutlamalarında ile ilgili hangi tedbirlerin uygulanacağına yönelik resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.