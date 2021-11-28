Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Müslüme'nin dedesi cezaevinde öldürüldü mü?
Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Müslüme'nin dedesi cezaevinde öldürüldü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mersin’de kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal tarafından öldürüldüğü belirlendi. Dede Hasan Yağal adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada ise dedenin cezaevine öldürüldüğü iddia edildi. İşte, Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Müslüme'nin dedesi cezaevinde öldürüldü mü?
Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Müslüme'nin dedesi Hasan Yağal tarafından öldürüldüğü belirlendi. Hasan Yağal'ın öldürüldüğü iddia edildi. İşte, Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Müslüme'nin dedesi cezaevinde öldürüldü mü?
MÜSLÜME YAĞAL NASIL ÖLDÜ?
Müslüme'nin cansız bedenini bulan Ayşe Bacak çoban katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor. Ben de normalde bu bölgeye gelmem. Köpekler havlayınca buraya doğru geldim.
Davar otlatıyordum, sonra cansız bedeni gördüm. Hemen kardeşimi aradım. O da muhtara haber verimiş. Jandarmaya teslim ettim sonra evime gittim..."
Bu ifadeler olayda cinayet şüphesini de artırdı. Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI
Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin sorgusu tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 8 şüpheli, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili tek tek sorgulandı. Anne, baba ve kardeşlerinin aralarında bulunduğu 7 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Dede Hasan Yağal ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan dede Hasan Yağal, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAYIN YASAĞI KARARI GETİRİLDİ
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da küçük kızın açık bir arazide ölü bulunması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çocuğun ailesinin 10 Kasım tarihinde kızlarının kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine mülhakatımız Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca kayıp çocuk olayıyla ilgili derhal soruşturma açılarak geniş kapsamlı arama işlemleri başlatılmıştır. Çocuğun cansız bedeninin bulunmasının ardından aralarında aile bireylerinin bulunduğu 8 kişi hakkında aynı gün Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alınmıştır. Adı geçen kişilerin ifade alma işlemleri ve delil toplama faaliyetleri halen devam etmekte olup soruşturma tüm yönleriyle, hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir."
NE OLDU?
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.
HASAN YAĞAL ÖLDÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?
Hasan Yağal'ın öldüğüne yönelik açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
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- Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Müslüme'nin dedesi cezaevinde öldürüldü mü?
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