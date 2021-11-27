İBB’den skandal karar! Cami yapımını durdurdular

'ONAYLAR VE KARARLAR OLSUN BEN İZİN VERMİYORUM'

Konunun yargıya taşındığını, mahkemenin konuyu incelemek için bilirkişi tayin ettiğini aktaran Mimar Osmanlıoğlu, "İstanbul Teknik Üniversite'sinden gelen bilirkişi heyeti yaptıkları incelemede herhangi bir tehlike olmadığını, bölgenin dere yatağı olmadığı raporlayıp caminin yapılmasına engel teşkil edecek unsurların olmadığını belirterek olumlu görüş bildirdi. Zaten kanal yok, yağmur borusu gibi bir şey var o bahane ediliyor. İSKİ'yi devreye koyuyorlar ancak İSKİ zaten 'caminin yapımına engel teşkil edecek bir şey yok' diyerek onay vermiş. Hem İSKİ onayı hem mahkemenin atadığı bilirkişi raporuna rağmen inşaata başlatılmadı. 'İstinaftan dönsün, oraya itiraz ederiz buraya itiraz ederiz' diyerek süreci uzattılar. Bu durum böyle devam edince de hayırsever olan kişi inşaat için bekletilen 50 ton civarındaki demir çürüdüğü için satmak zorunda kaldı. Camiyi yaptıracak kişi de çok mağdur edildi. Bu durum nedeniyle çok morali bozuldu. Şu anda da hala bu şekilde çözümsüz olarak duruyor. Yani büyükşehir belediyesinde bir niyet var ve kasıtlı olarak burayı yaptırtmıyor. Ruhsatı olduğunu mahkeme, bilirkişi, İSKİ tüm yasal prosedürlerin olduğunu defaten söylüyor ama 'Olsun ben izin vermiyorum' diyor." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN