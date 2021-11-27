Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker’in kirli planı! Sızdırdığı bilgilerle örgüt mensupları yurt dışına firar etti

'BAKANLIKTAN BİLGİSAYARI SORDULAR'

Şeker ile Şen arasında 29 Kasım 2018'de geçen yazışmalar şöyle:



Şen: Abi sorguları bir süre durduralım, bakanlıktan bilgisayar sordurdular, sıkıntı olabilir; mesajları sileceğim. Sen rakamları alırsın, hattı kapatmam lazım telefondan, sen rakamları kaydet haberleşiriz.

Şeker: Hadi ya, tamam. Bana, sana ulaşabileceğim bir numara versen.

Şeker: Gün içinde konuştuğumuz şeyleri arkadaşlara sordum. Arkadaşlar, 'Sorun çıkaracak ya da şikayet tarzı edecek arkadaş yok' diyorlar. 'Kaç aydır bu işi yapıyoruz' dediler. Zaten sorgusu yapılan arkadaşlar yurt dışındalar çoğu. Böyle bir şey yapmazlar; çünkü bu görüntüler çok yardımcı oluyor, öyle bir şeye kalkışmazlar.

Şen: Anladım, acaba 'yurt dışındaki şahıslar sorgulandı' filan diye mi dikkat çekti? Çok garip ya o zaman geriye tek bir ihtimal kalıyor, çok sorgudan bir tespit oldu. Düşünüyorum çıkamıyorum ki içinden, Bakanlıktan aramayı gerektirecek hiçbir durum bulamıyorum.

Şeker: İlk günden beri 'haberci' üzerinden yapıldığı için diye düşünüyorum. Net kullanımı ve 'haberci' sağlıklı değil. Bilgi akışı bir tek o savcının ekranından mı yapılıyor o adliyede?

Şen: Evet, o yüzden eminim bunun için aradıklarından; ama neden bir şey yapmadılar ya da yapacaklar mı?