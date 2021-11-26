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SON DAKİKA: HDP'li Leyla Güven'e 5 yıl hapis!

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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SON DAKİKA: HDP’li Leyla Güven’e 5 yıl hapis!

Son dakika haberleri... Hakkari'de eski HDP Milletvekili Leyla Güven, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

HDP'li Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.

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