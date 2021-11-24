5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen 5. Yargı Paketi son dakika ile Meclis'ten geçti. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Açıklamanın ardından izinler için yeni tarih belirlendi. İşte, Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE ile son dakika açıklaması...

5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.