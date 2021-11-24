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Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE ile son dakika açıklaması...

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE ile son dakika açıklaması...

Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi mahkumları uzun süredir izinlerin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. 5. Yargı Paketi'nin Meclis'ten geçmesi ile meraklı bekleyiş sona erdi. İşte, Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE ile son dakika açıklaması...

5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen 5. Yargı Paketi son dakika ile Meclis'ten geçti. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Açıklamanın ardından izinler için yeni tarih belirlendi. İşte, Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatıldı mı? 5. Yargı Paketi ile açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE ile son dakika açıklaması...

5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ 6 AY UZATILDI MI?

Madde ihdası

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle teklife ihdas edilen maddeyle "COVID-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle kanunda yer verilen cezalardan birini gerektiren suçtan dolayı hakkında kamu davası açılmış olması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın, bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Adan, birleşimi 24 Kasım Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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