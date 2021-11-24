Aynı Saatlerin Anlamı Nedir? 2021 Saat Anlamları: Çift Saatler, Tek Saatler, Ters Saatler Ne Anlama Geliyor? Saat Falına Nasıl Bakılır?

03.03 saat anlamı: Konuştuğun kişi kesinlikle boş değil ve sana yeni yeni aşık olmaya başlamıştır. Aşk kıvılcımları ateşlenmiş ilişki bir sonraki aşamaya geçmeye başlamıştır. İlk etapta sadece bir arkadaşlık şeklinde ortaya çıkan bu birliktelik bir sonraki aşamaya doğru evrilmiştir denilebilir. Kadınsan ve saate denk geldiysen eğer kendinle guru duy, karşındaki erkeği kendine aşık etmeyi başardın. Lütfen ona karşı sen de bir şeyler hissetmiyorsan ona boşuna umut verip üzme. Eğer erkeksen ve bu saate denk gelmişsen aynı şekilde karşındakini kadının kalbini kırma ona boş umutlar verme. Çünkü hayatındaki kadın sana aşık olmuş ve bağlanmaya başlamıştır.

04.04 saat anlamı: Aslı ile Kerem, Leyla ile Mecnun olmaya aday bir aşk var ortada. Hayatında seni çok seven önem veren bir insan var. Bu kadar çok sevilmek her insana kısmet olmaz. Belki de hayatında bir daha bu derece sevilmeyeceksin. Sen çok şanslısın ve sakın bu insanı kaybetme.

05.05 saat anlamı: Nasıl bu noktaya geldiniz? Hayatındaki insan senden nefret ediyor. Fakat bu nefret sevginin ardından ortaya çıkan nefrettir. Eğer senin için önemli ise bu kişi lütfen ona ulaş. Neden bu duyguyu yaşadığını anla ve bu nefretin sebebini ortadan kaldır. Kolay bir dönem olmayacaktır, zorlanabileceğin bir dönemdir.