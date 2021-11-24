27 il için kar ve yağmur uyarısı! Hangi illere kar yağacak? 5 günün hava durumu
Meteoroloji hafta boyunca yurdun tamamında yağışlı havaların hakim olacağını açıkladı. A Haber canlı yayınında konuşan Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, kar ve sağanak yağış beklenen illeri değerlendirdi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle milyonlar yağmur ve kar beklerken Meteoroloji'den 27 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı İlker Koç A Haber canlı yayınında kar uyarısında bulundu. 5 günlük hava durumu tahminlerinin açıklanmasıyla İstanbulda yaşayan milyonlarca vatandaş "kar ve yağmur yağacak mı?" sorularının cevaplarını aramaya başladı.
Kar ve sağanak yağmurların hafta boyunca devam edeceğini belirten Koç, "Bu akşamdan itibaren hava sıcaklıklarının azalmasına bağlı olarak Sivas, Kayseri'nin doğusu, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekliyoruz. Yarın için Erzurum-Erzincan hattında yoğun kar bekliyoruz. Yağışlı hava kütlesi yurdun büyük bölümünde etkili olacak. Yağışların iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor." şeklinde konuştu.
Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç şu sözlere yer verdi;
"Yarın yurdun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Hafta sonu da yurdun neredeyse tamamında yağış bekliyoruz. Böylelikle 1 haftalık dönemde yurdun tamamında yağış bekleniyor."
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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak.
Yağışların genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 13, Iğdır'da 11, Erzincan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan'da 7 ve Erzurum'da 6 derece olması bekleniyor.
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