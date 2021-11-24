27 il için kar ve yağmur uyarısı! Hangi illere kar yağacak? 5 günün hava durumu

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 4, Ağrı'da 3, Erzurum ve Kars'ta 2 derece ölçüldü. Iğdır'da gece sıcaklık sıfır, Tunceli'de 2, Erzincan'da 3 derece olarak kaydedildi.