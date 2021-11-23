Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan koronavirüs ilacı açıklaması! Kapanma olacak mı? Koronavirüse karşı tedbir mesajı

Molnupiravir'in etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunduğunun altını çizen Koca, Türkiye olarak, vatandaşı erken dönemde bu ilaçlarla tanıştırma noktasında kararlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'de Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirten Koca, "Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek." diye konuştu.

"Sputnik V aşısında son durum nedir?" sorusuna Koca, "Onunla ilgili net bir durum yok. İki farklı dozdan oluştuğu için ilave 400 bin dozdan daha fazla gelmedi. Görüşmeler devam ediyor. Diğer aşılarda bir sıkıntımız yok." yanıtını verdi.