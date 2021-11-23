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Interpol'ün 89. genel kurul toplantısı İstanbul'da başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Interpol’ün 89. genel kurul toplantısı İstanbul’da başladı

Interpol'ün Genel Kurul Toplantısı'na 160 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, uluslararası Kuruluş temsilcisi ve Emniyet genel müdürü seviyesinde bürokrat katılıyor.

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın 89. genel kurul toplantısı İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde bugün başladı.

Interpol'ün Genel Kurul Toplantısı'na 160 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, müsteşar, uluslararası Kuruluş temsilcisi ve Emniyet genel müdürü seviyesinde bürokrat katılıyor.

Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak. 23, 25 Kasım tarihleri arasında sürecek toplantıya Türk ve yabancı gazetecilerin ilgisi yoğun olurken, toplantının düzenlediği Haliç Kongre Merkezi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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