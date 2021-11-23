Ankara’da 2 suç örgütüne darbe! Esnaf kepenk kapattı yabancı kadınlar fuhşa zorlandı

ZORLA FUHUŞ

Polis ekipleri, "Güneşler" isimli suç örgütünün eğlence mekanlarına zorla ortak oldukları tespit etti. 'Güneşler' suç örgütü üyelerinin, silah tehdidi ile ortak oldukları eğlence mekanlarında elde ettikleri kazançla tefecilik yaptıkları ve genellikle zor durumda olan yabancı uyruklu kadınlara para vererek, borçlandırdıkları belirlendi.