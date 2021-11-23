Ankara'da 2 suç örgütüne darbe! Esnaf kepenk kapattı yabancı kadınlar fuhşa zorlandı
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, esnafın ve eğlence mekan sahiplerinin canından bezdiren 2 suç örgütünü yönelik operasyon düzenledi. ‘Güneşler ve Siteler’ suç örgütünün borçlandırdıkları yabancı uyruklu kadınları eğlence mekanlarında çalıştırıp zorla fuhşa zorladıkları, esnaftan 'haraç' adı altında para topladıkları ve bu duruma dayanamayan esnafın dükkanları kapatıp memleketlerine döndükleri ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Güneşler ve Siteler' adı altında iki suç örgütünü tespit etti.
ZORLA FUHUŞ
Polis ekipleri, "Güneşler" isimli suç örgütünün eğlence mekanlarına zorla ortak oldukları tespit etti. 'Güneşler' suç örgütü üyelerinin, silah tehdidi ile ortak oldukları eğlence mekanlarında elde ettikleri kazançla tefecilik yaptıkları ve genellikle zor durumda olan yabancı uyruklu kadınlara para vererek, borçlandırdıkları belirlendi.
Borçlarını ödeyemeyen yabancı uyruklu kadınları, pasaportlarına el koyup, ortak oldukları eğlence mekanlarında çalıştırdıkları ve fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Eğlence mekanlarında müşterilere fazla hesap çıkarıldığı, ödemek istemeyenlerin darp ettiler.
ESNAF KEPENK KAPATTI
'Siteler' isimli suç örgütü üyeleri özellikle mobilyacı esnafından 'haraç' adı altında zorla para aldıkları ortaya çıktı. Suç örgütünün mobilya ve müteahhitlik işi yapanları hedef alındı.
Kiraladıkları lüks araçlarla kalabalık grup halinde dolaştıkları, siteler sanayi bölgesindeki mobilya işiyle uğraşan esnafın iş yerlerine girdikleri ve böylece korkutarak gözdağı vermeye çalıştıkları saptandı.
Buradaki esnaftan 'haraç' adı altında zorla para alan çete üyelerinin, vermeyenleri lüks araçların içinde darbettikleri belirlendi. Bu şekilde yaklaşık 3 milyon liralık haksız gelir sağlayan suç örgütünden korkan esnafın iş yerlerini kapattığı ve memleketlerine döndükleri öğrenildi.
19 GÖZALTI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon da 'Siteler' suç örgütü lideri Ö.Ç., 'Güneşler' suç örgütü lideri Ö.G.'nin de aralarında bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı.
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