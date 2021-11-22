Erzurum deprem şiddeti kaç? Erzurum deprem son dakika! Kandilli AFAD son depremler (Deprem mi oldu?)
Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi! AFAD'ın açıkladığı verilere göre; Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde depremle sarsılan Erzurum'da yeniden bir deprem meydana geldi. Erzurum Köprüköy'de meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğu açıklandı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgeden son gelişmeleri aktardı.
Son dakika haberine göre; Erzurum ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada; depremin şiddetinin 4,7 olduğu duyuruldu.
ERZURUM DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
AFAD verilerine göre; Erzurum Köprüköy'de saat 11:31'te 6.90 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Depremin şiddetinin 4,7 olduğu duyuruldu.
Deprem, 6,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.
VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR
A Haber muhabiri Yüksel Akalan, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Akalan, "Vatandaşlar tedirginlikle kendilerini dışarıya attılar. En çok hissedildiği nokta Topçu Mahallesi oldu. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı gelmedi. Henüz birkaç güç öncesinde Köprüköy merkezindeki depremin izlerini atlatamamışken bölge yeniden sallandı." dedi.
ERZURUM VALİSİ: OLUMSUZ İHBAR YOK
Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde geçen hafta cuma günü 5,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ifade ederek, bu depremin ardından aynı ilçede 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini hatırlattı.
Söz konusu ilçede daha önceki depremde hasarlı olan binaların tahliye edildiğini anlatan Memiş, "Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Şu an için aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.
Memiş, kendisinin de Köprüköy'e hareket ettiğini anlatarak, "Köprüköy'de daha önceki depremde hasar gören tüm binaları tahliye etmiştik. Vatandaşlarımızı çadırlara, konteynerlere yerleştirmiştik. Ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri almıştı. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, son sarsıntı nedeniyle vatandaşlarımızın olası tüm ihtiyaçları karşılanacaktır." ifadesini kullandı.
Vali Memiş, Köprüköy'de hasar tespit çalışmalarının ve ekiplerin tedbirlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.
5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
19 Kasım'da da saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirmişti. Sağlık Bakanı Koca ise depremde 4 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.22 11:31:24 39.8065 41.8880 5.0 -.- 4.8 4.8 TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 11:10:58 38.0308 35.6322 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOY-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2021.11.22 08:24:15 39.8388 41.8502 2.9 -.- 2.9 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel
2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 18:45:20 37.8745 26.9902 5.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 18:23:50 37.8755 27.1142 4.6 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 18:20:40 40.4777 35.4432 5.0 -.- 3.2 3.2 KAVAKLI-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2021.11.21 17:34:13 37.9052 29.4380 19.1 -.- 1.4 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.11.21 17:24:55 39.8332 41.8552 2.7 -.- 2.5 -.- KAYABASI-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2021.11.21 17:12:27 40.6935 36.8208 5.5 -.- 2.6 -.- GUNEBAKAN-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.11.21 14:49:56 36.9285 27.3805 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 14:37:11 37.3563 35.0295 5.9 -.- 2.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
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