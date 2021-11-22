MSB: Libya sahilinde 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalan mayın imha edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya Homs sahilinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen 'demirli kontak mayın', Libya Deniz Kuvvetleri Orta Sektör Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimler tarafından, SAS timimiz nezaretinde imha edildi. Libya Görev Grubu Komutanlığı tarafından sağlanan eğitim ve askeri danışmanlık desteği sonucunda, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından ilk kez su altı mayın imhası gerçekleştirilmiş oldu" denildi.

1️⃣ Homs/Libya sahilinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen "Demirli Kontak Mayın", Libya Deniz Kuvvetleri Orta Sektör Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, SAS timimiz nezaretinde imha edildi. pic.twitter.com/wQ4UjcR9tl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2021