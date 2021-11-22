Koronavirüs aşısını bulan Türk mucit Uğur Şahin'den flaş açıklama! Her yıl aşı olunacak mı?
Türk bilim insanları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı aşı buldu. Milyonlarca insan aşı olmaya devam ederken Uğur Şahin'den açıklama geldi. Dördüncü ayın ardından aşının etkisinin azaldığını belirten Şahin, "3. doz ile koruma yeniden başlıyor. Her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabilir" dedi.
Pfizer/BioNTech aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin, Alman Bild am Sonntag gazetesine konuştu.
Aşının etkisinin dördüncü aydan sonra azalmaya başladığını belirten Şahin, 3. doz aşının virüse karşı korumayı yeniden artırdığına açıkladı.
DOKUZUNCU AYA KADAR YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR
"Gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır" diyen 56 yaşındaki bilim insanı, Pfizer/BioNTech aşısının dokuzuncu aya kadar yüksek koruma sağladığını söyledi.
Bununla birlikte Şahini dördüncü doz aşının ne zaman yapılması gerektiğine ilişkin yeterli veri bulunmadığını aktardı.
TÜRKİYE'DE BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİ AŞI YAPTI?
Türkiye'de aşı uygulaması 14 Ocak günü başladı. Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde 22 Kasım tarihi itibariyle yapılan aşı miktarı 119 milyon dozu geçti.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, ülke genelinde, 56 milyon 53 bin 158 birinci doz, 50 milyon 65 bin 994 ikinci doz, 11 milyon 890 bin 11 üçüncü doz aşı uygulandı.
Son olarak da Covid-19 ile mücadelede öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı getirildi.
Böylece yapılan toplam doz sayısı 119 milyonu aştı. Türkiye'de Çin üretimi Sinovac ile Alman-ABD üretimi Pfizer-BioNTech aşıları yapılıyor.
İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderiliyor. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebiliyor veya değiştirilebiliyor.
UĞUR ŞAHİN KİMDİR?
BioNTech'in CEO'su Şahin 1965 yılında Türkiye'de doğdu. Henüz 4 yaşındayken, annesiyle birlikte Ford şirketinde çalışan babasının yanına Köln'e taşındı. Liseden mezun olduktan sonra Köln Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 20 yaşına geldiğinde, henüz daha öğrenciyken, bir laboratuvarda çalışmaya başladı.
Şahin o günleri "Akşam 4'e kadar bütün gün derslerimiz vardı. Diğer öğrenciler eve giderken, ben de çalışmak için laboratuvara giderdim. Bazen sabah 4'e kadar çalışırdım" diye anlatmıştı.
1992'de tıp fakültesini bitiren Şahin, Saarland Üniversitesi Tıp Merkezi'ne geçmeden önce birkaç yıl Köln Üniversitesi'nde iç hastalıkları, hematoloji ve onkoloji doktoru olarak çalıştı. Köln Üniversitesi'ndeyken, bir tıp öğrencisi ve İstanbul'dan Almanya'ya gelen bir doktorun kızı olan Özlem Türeci ile tanıştı.
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