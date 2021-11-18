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Son dakika: Sınırda flaş operasyon! 54 kilogram sıvı metamfetamin gele geçirildi

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Giriş Tarihi: 18.11.2021 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Son dakika: Sınırda flaş operasyon! 54 kilogram sıvı metamfetamin gele geçirildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük kapılarında yapılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Gürbulak Gümrük Kapısında bir kez daha uyuşturucuya geçit verildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, 54 kilogram 166 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

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