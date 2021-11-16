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Son dakika: Emniyet'ten sanal dolandırıcılık uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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Son dakika: Emniyet’ten sanal dolandırıcılık uyarısı

Son dakika haberine göre Emniyet, vatandaşları sosyal medya ve cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı. Uyarıda, "Acele etmeyin, söyledikleri mantıklı mı düşünün. Unutmayın hiçbir savcı, polis veya kurum sizden anında ödeme yapmanızı ve kişisel bilgilerinizi istemez.” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan uyarıda, "Kıymetli Bayburt halkı; özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken sitenin ve satıcının güvenilir olup olmadığını araştırın. Haklarında yapılan yorumları okuyun fakat sahte yorumların da yapılabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Normal satış fiyatının çok altında ürün gördüğünüzde durun, düşünün ve sorgulayın. Sizi telefonla arayarak kişisel bilgilerinizi ya da para talep eden şahıslara inanmayın. Bu şahıslar sizi acele ettirerek mantıklı düşünmenizi engellemek isterler. Acele etmeyin, söyledikleri mantıklı mı düşünün. Unutmayın hiçbir savcı, polis veya kurum sizden anında ödeme yapmanızı ve kişisel bilgilerinizi istemez." denildi.

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