Osman Öcalan kimdir? Terörist Osman Öcalan nasıl öldü? Osman Öcalan ölüm sebebi nedir?
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü. Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK’ya katılmıştı. Terörist Öcalan’ın ölüm haberinin ardından; Osman Öcalan kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Osman Öcalan nasıl öldü? Osman Öcalan ölüm sebebi nedir?
Osman Öcalan kimdir? Osman Öcalan nasıl öldü, ölüm sebebi nedir? Terörist Osman Öcalan öldü. 1990'larda PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini olan, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü. Öcalan'ın bir süredir Erbil'de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
OSMAN ÖCALAN NEDEN ÖLDÜ?
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle öldü.
Osman Öcalan, bir süredir Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.
OSMAN ÖCALAN KİMDİR?
1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini oldu.
Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.
1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osman Öcalan kimdir? Terörist Osman Öcalan nasıl öldü? Osman Öcalan ölüm sebebi nedir?
- Milli maç ne zaman? Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- MasterChef kim elendi? 14 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? İşte sürpriz o isim...
- TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi tarihte? Faizler düşecek mi, artacak mı?
- İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB burs sonuçları ayın kaçında açıklanır?
- 2020'de Devlet Arşivlerinde bulunan, 2. Abdülhamid'e arz edilmiş belgelerde 22 Ağustos 1888'de Süleymaniye sancağında öldüğü belirtilen bir adam hangi sebepten ölen, resmi kayıtlara geçmiş ilk kişidir?
- Edip Cansever'in 17-18 yaşlarındayken kendisine gösterdiği şiirleri okuduktan sonra "Bu şiirler çok güzel, hepsi de çok güzel. Ama hiçbiri şiir değil" diyen kimdir?
- 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?
- POMEM 28. dönem polis alımı ne zaman yapılacak? POMEM polis alım başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Çalışan çalışmayan herkese ödeniyor! PTT üzerinden tek kalemde verilecek! 300-400-600 TL ödeme imkanı...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? Açıklama geldi...
- SSK, SGK, Emekli sandığı maaşı için flaş detay! Başvuranların maaşı yükseliyor! O tarihten sonra ise...