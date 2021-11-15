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Osman Öcalan kimdir? Terörist Osman Öcalan nasıl öldü? Osman Öcalan ölüm sebebi nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Osman Öcalan kimdir? Terörist Osman Öcalan nasıl öldü? Osman Öcalan ölüm sebebi nedir?

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü. Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK’ya katılmıştı. Terörist Öcalan’ın ölüm haberinin ardından; Osman Öcalan kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Osman Öcalan nasıl öldü? Osman Öcalan ölüm sebebi nedir?

Osman Öcalan kimdir? Osman Öcalan nasıl öldü, ölüm sebebi nedir? Terörist Osman Öcalan öldü. 1990'larda PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini olan, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü. Öcalan'ın bir süredir Erbil'de koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

OSMAN ÖCALAN NEDEN ÖLDÜ?

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın koronavirüs nedeniyle öldü.

Osman Öcalan, bir süredir Erbil'deki bir hastanede yoğun bakımda tedavi görüyordu.

OSMAN ÖCALAN KİMDİR?

1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra terör örgütü PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın fiilen kumandan muavini oldu.

Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lı terörist ile evlenmek için terör örgütünden ayrıldı. Daha sonra tekrar terör örgütü PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında tekrar terör örgütünden ayrıldı.

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