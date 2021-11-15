CTE duyurdu! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgının önüne geçilmesi adına yurt genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Açık cezaevinde bulunan hükümlüler için verilen Kovid-19 izin süresinin dolmasına kısa bir süre kala, bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında CTE'den açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE açık cezaevi Kovid-19 izni ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri ile ilgili duyuru yayımlandı. 11 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: