İstanbul’da 68 şişe sahte alkol ele geçirildi

Sürücüsü E.A. ile yanında bulunan N.T.'nin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, toplam 45 şişe sahte alkol ele geçirildi. Araçta bulunan E.A. ile N.T.'nin ikamet ettiği Düğmeciler Mahallesi Kara Süleyman Tekke Sokak'taki adrese yapılan operasyonda ise 282 adet farklı markalara ait boş şişe ile 23 adet farklı marka ve boyutlarda kaçak alkol ele geçirildi.