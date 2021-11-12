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İstanbul'da 68 şişe sahte alkol ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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İstanbul’da 68 şişe sahte alkol ele geçirildi

İstanbul Eyüpsultan'da, sahte alkol üretimi yapıldığı ve araç ile dağıtıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 68 şişe sahte ve kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından 9 Kasım'da, saat 19.30 sıralarında, ihbar üzerine bir araç Düğmeciler Mahallesi Düğmeciler Caddesi üzerinde durduruldu.

Sürücüsü E.A. ile yanında bulunan N.T.'nin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, toplam 45 şişe sahte alkol ele geçirildi. Araçta bulunan E.A. ile N.T.'nin ikamet ettiği Düğmeciler Mahallesi Kara Süleyman Tekke Sokak'taki adrese yapılan operasyonda ise 282 adet farklı markalara ait boş şişe ile 23 adet farklı marka ve boyutlarda kaçak alkol ele geçirildi.

Öte yandan ikamette yapılan aramada, 1 adet su hortumu, 6 adet 18 litrelik boş bidon, sahte alkol üretiminde kullanılan farklı renklerde 14 şişe sıvı, 1 sanayi tipi ısıtma makinesi ile çok sayıda etiket, bandrol, şişe kapağı ve plastik kelepçe elde edildi.


Şüpheliler N.T. ile araç sahibi H.A. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, şüpheli E.A., gözaltına alındı.


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